健勝苑・金杯・盃・9個・24kgp

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商品詳細
健勝苑・金杯・盃・9個・24kgp鶏2猪2犬2猿1蛇1鼠1【サイズ】直径：約7.3㎝ 高さ：約2.7㎝重さ：約77.9g頂き物の為詳細不明です。箱などは無く現状出品となります荷物整理の為出品します。画像をお確かめいただき現状にご納得いただいた上でお買い求めください。管理番号A252テイスト···和風
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