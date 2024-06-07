水石、盆石、瀬田川石、神居古潭石、鞍馬石、盆栽、骨董品、佐治川石、水盤、茶器

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京都・瀬田川天然総川ズレ産ぶなりの高級縞黒檀台付き石になります。古上げ全て産ぶなりでよく川ズレがあたり弾味のある山形石です。又、高級縞黒檀の上作台座が石に更なる品位と格調を高めています。もちろんアタリやキズはありません。サイズは高さ12cm、横幅33.5cm奥行き11cm、重さ3,745g