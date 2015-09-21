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ナポレオン.ボナパルトの鋳物の銅像の置物
商品番号 R48170648547
商品名

ナポレオン.ボナパルトの鋳物の銅像の置物
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ソリッドブロンズバストロストワックス彫刻トロフィー置物高さ19cm横幅11cm鑑賞用としてガラスケースで保管してました。神経質な方はご遠慮ください。
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