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- ナポレオン.ボナパルトの鋳物の銅像の置物
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商品詳細
ソリッドブロンズバストロストワックス彫刻トロフィー置物高さ19cm横幅11cm鑑賞用としてガラスケースで保管してました。神経質な方はご遠慮ください。
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