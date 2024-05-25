インド　カットワークキルト　ラリーキルト　リバースアップリケ　マルチクロス

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インドの手仕事布カットワークキルトです。リバースアップリケという技法で表地のコットンと裏地のオーガンジーをひと針ひと針、縫い合わせた、伝統的なファブリック。窓辺に吊るして、カーテンの用に使うと絵柄から光が差し込んでとでも美しいです。マルチクロスとして、ベットカバーやテーブルクロスにも使って頂けます。未使用品ですが、インドから到着した時から赤い糸が折り込まれている部分(写真7枚目)と薄いシミ(写真8枚目)があります。ご確認下さい。とても、繊細な手仕事とおおらかさがみられる素敵なキルトです。サイズ 約140×220cm#カットワークキルト#リバースアップリケ#インドの手仕事布#ラリーキルト#カンタキルト#ホワイトキルト#マルチクロス#カーテン#ベットカバー#テーブルクロス#ナチュラルインテリア#民芸品