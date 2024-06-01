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- ボーダーファインアーツ ★メンバー限定【A Little Shoe House】
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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。 イギリス ボーダーファインアーツ★★貴重★★ 【ALittleShoeHouse】 サイズ 高さ9㎝ 幅13㎝ 奥行6㎝ シリアルナンバー665/12501998年 《PeterRabbitandFriends》 記念として 1250個作られました。 …… BPシリーズ【OldWomanwholivedinaShoe】大きさも殆ど同じですが ♪絨毯の上に乗っている特別製 …… 状態 当時の専用のお箱や 証明書が付いている 1250個のうちの655番 大変貴重で 良い状態のお品です。 ♪ピーターラビットがお好きな方に 楽しんで頂けると思います。★お気に入りのフィギュアを 選んでいただきたく 一つ一つ出品致します。★こちらの送料は ★850円です。 複数ご購入の場合はおまとめで 送料をお引き致します。……… ★即ご購入を優先させて頂きます。 ★発送までお時間を頂く事もございます。 よろしくお願い致します。ボーダーファインアーツピーターラビットピーターラビットフィギュア
http://narcologia.ru/goods/reboot629936.html
http://narcologia.ru/goods/perforce646465.html
http://narcologia.ru/goods/procurement924833.html
ボーダーファインアーツ ☆メンバー限定【A Little Shoe House】-
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