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ボーダーファインアーツ　★メンバー限定【A Little Shoe House】
商品番号 A92900494931
商品名

ボーダーファインアーツ　★メンバー限定【A Little Shoe House】
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 3,268 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。　　イギリス　　　ボーダーファインアーツ★★貴重★★　【ALittleShoeHouse】　　　サイズ　高さ9㎝　幅13㎝　奥行6㎝　　シリアルナンバー665/12501998年　《PeterRabbitandFriends》　　　　　　記念として　　　1250個作られました。　　　……　　BPシリーズ【OldWomanwholivedinaShoe】大きさも殆ど同じですが　　　♪絨毯の上に乗っている特別製　　……　　　　状態　　　　当時の専用のお箱や　　　　証明書が付いている　　　　1250個のうちの655番　　　　大変貴重で　　　　良い状態のお品です。　　♪ピーターラビットがお好きな方に　　　楽しんで頂けると思います。★お気に入りのフィギュアを　　選んでいただきたく　　一つ一つ出品致します。★こちらの送料は　★850円です。　複数ご購入の場合はおまとめで　送料をお引き致します。………　★即ご購入を優先させて頂きます。　★発送までお時間を頂く事もございます。　　　よろしくお願い致します。ボーダーファインアーツピーターラビットピーターラビットフィギュア
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