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ハットスタンド/帽子掛け
商品番号 O55630242179
商品名

ハットスタンド/帽子掛け
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■ハンドメイドのハットスタンドです。ツヤありのニスを塗布し、アンティーク風に仕上げました。素材：杉材色　：ウォルナット色サイズ土台：直径約19cm高さ41cm上部部分直径9cm※素人の手作り品ですので、ご理解いただける方のみご購入ください。
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