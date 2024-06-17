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ブリットハウス （THE ME）A5手帳カバー
商品番号 B31915603527
商品名

ブリットハウス （THE ME）A5手帳カバー
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 1,778 円
在庫状況 あり

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商品詳細

手帳サイズ···A5サイズ（縦22.5㎝、横17.5㎝、マチ幅2㎝）2年前に定価1万4千円で購入しました。ほとんど使わずに保管していたため、大変綺麗なじょうたいですが、バンドの上部が僅かに裂けています。（最後の写真を参照ください）とても綺麗なコードバンのグリーンで、ジャンク箇所を気にされない方には気持ち良くご使用して頂けると思います。メモ用紙は未使用です。
http://narcologia.ru/goods/providence193494.html
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