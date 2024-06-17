ブリットハウス （THE ME）A5手帳カバー

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手帳サイズ···A5サイズ（縦22.5㎝、横17.5㎝、マチ幅2㎝）2年前に定価1万4千円で購入しました。ほとんど使わずに保管していたため、大変綺麗なじょうたいですが、バンドの上部が僅かに裂けています。（最後の写真を参照ください）とても綺麗なコードバンのグリーンで、ジャンク箇所を気にされない方には気持ち良くご使用して頂けると思います。メモ用紙は未使用です。