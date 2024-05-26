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バーバリー マフラー グレー ノバチェック 綿100%
商品番号 H52552450652
商品名

バーバリー マフラー グレー ノバチェック 綿100%
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき、ありがとうございます！バーバリーのマフラーです。100％LAMBSWOOLMADEINENGLANDグレーのノバチェック柄です。縦172cm横29cmUSED品です。特に目立つダメージはありません。現状品です。詳しくは、画像で確認してください。万が一、見落としの可能性がありますので、ご了承ください。※自宅保管です。購入後の返品はお断りします。
http://narcologia.ru/goods/revamp673022.html
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