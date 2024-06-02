LOUISVUITTONルイヴィトン ジッピーヴェルティカル ダミエグラフィット

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商品詳細
【管理コード(弊社使用欄)】0822ご覧頂きありがとうございます！もちろん全品正規品でございます！万が一偽造品ございましたら、全額返金保証致しますのでご安心下さいませ。※本製品は鑑定済の正規品です・ブランドLOUISVUITTON(ルイヴィトン)・購入場所古物業者オークションサイト(鑑定済)・シリアルナンバーCA1144・状態ランク中古:B【説明】N/新品未使用S/未使用に近いA/使用感少ない美品B/使用感はあるが目立つ傷少ない比較的美品C/使用感、それに伴う傷や汚れの目立つ中古品D/ダメージの強い中古品E/ジャンク品扱い【判定ポイント】①型崩れ なし②糸ほつれ/糸切れ あり③スレ なし④匂い なし・特記事項イニシャル跡あり・付属品本体のみ※保存袋/箱は送料の関係より¥700にて承っております。ご希望の方はお気軽にご相談下さいませ。・購入に際してこちらはクリーニング済商品です。傷/汚れは掲載写真の通りです。中古品にご理解頂きました上でのご購入をお願いしております。
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