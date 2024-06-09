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NIKE社製　IOWA 大学　ベースボールシャツ　野球　ユニフォーム
商品番号 R26963865178
商品名

NIKE社製　IOWA 大学　ベースボールシャツ　野球　ユニフォーム
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 5,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ナイキ社製　アイオワ大学　ベースボールシャツです。●サイズ：タグ表記48身幅:60cm着丈:80cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●状態：中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。シュプリームsupremeナイキNIKEジョーダンJORDANアンディフィーテッドUNDEFEATEDアトモスatmosスターターSTRTERチャンピオンchampionジェフハミルトンJeffHamiltonオフホワイトoffwhiteNBANFL82423123456710111213kapitalキャピタルroundtwoラウンドツーSupremeシュプリームSTUSSYステューシーABATHINGAPEアベイシングエイプLafayetteラファイエットWTAPSダブルタップスHUFハフNEIGHBORHOODネイバーフットUNDEFEATEDアンディフィーテッドX-LARGEニューエラ　neweraOff-WhiteオフホワイトLakersレイカーズKOBEコービーNIKEナイキjordanジョーダンatmosアトモスNBANFLstarterスターターadidasアディダスVANSバンズReebokリーボックコービーブライアントマイケルジョーダンLakersbullsRAIDERSレイカーズブルズレイダースYankeesオークランドニューヨークロサンゼルスシカゴNHLトロントマイアミカンサスtravisトラビススコット古着ヴィンテージ藤原ヒロシ裏原sportsvintageラルフローレン　RALPHLAURENPOLOポロジェリーロレンゾFEAROFGODKITHキスDogtownドックタウンSantcruzサンタクルーズパウエル
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