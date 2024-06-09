ポロ ラルフローレン ポロベア レザー 長財布 ブラックウォッチ

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【POLORALPHLAURENPOLOBEARタイシルクビルフォールドロングウォレット】新品・未使用/箱無し品番：MAPOSLG0G220178サイズ：約H10×W19×D2cm素材：牛革仕様：札入れ×1小銭入れ(ジップ開閉)×1カードポケット×14フリーポケット×3カラー：ブラックウォッチ/ダークブラウン発売元：ラルフローレン(株)正規品クラシックなメンズウェアパターンにインスパイアされたレザー財布。歴史ある英国のミルで織られたレップストライプのシルクジャカードのはめ込みと、ラルフローレンのアイコニックなマスコットの刺繍を施したアイテム。※店頭展示品を購入の為、画像では分かりにくいですが、少々小傷、スレ、シワ等ございます。ご理解の上、ご購入をお願いいたします。