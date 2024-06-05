DOLCE \u0026 GABBANAドルチェ\u0026ガッバーナ ブラック ダブルリングベルト

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DOLCE\u0026GABBANAドルチェ\u0026ガッバーナ ドルガバ ダブルリングベルトカラー ブラックゴールド近くで見るとバックルにややキズがあります。若干、ベルトの歪み有り、着用には問題無く使用出来ます。中古品をご理解してのご購入をよろしくお願い致します。DOLCE\u0026GABBANAらしいゴージャスなゴールドが印象的なベルトになります。dieselディーゼルdsquared2アバクロ好きな方オススメです。バックル横13cm2つ分縦7cmレザーベルト幅4.3cmレザーベルト長さ106cm最初の穴まで71.5cm最後の穴まで94cm何かご不明な点がございましたらお気軽にコメントして下さい、コメント無しの購入も大丈夫ですよ(^^)