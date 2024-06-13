989 ヴィヴィアンウエストウッド ネクタイ ストライプ オーブ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます！⬇️こちらから出品商品を絞り込み検索出来ます！#よっちゃんのネクタイショップ★ブランドVivienneWestwoodヴィヴィアンウエストウッド★色青ブルー紺ネイビーブルー茶色ブラウン灰色鼠色グレー★剣先サイズ(cm)9.2★素材シルク100%★原産国イタリア★コンディションややシワがあります。★配送について発送時は折りたたませていただきますので、折りジワがつく可能性があります。ご容赦ください(気になるようでしたら、アイロンをかけていただくと直ると思います)。★おまとめ割引全体金額から下記のとおりお値引きします！システム上、ご購入後におまとめは不可能ですので、購入前にあらかじめコメントでお知らせください！◆2本——7%◆3本——11%◆4本——15%他にもネクタイをたくさん出品しています。ご覧いただければ嬉しいです(^^)
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