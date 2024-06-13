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Dior メンズTシャツ
商品番号 N65982413447
商品名

Dior メンズTシャツ
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 4,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

あまり着ていないのでキレイな状態です.セレクトショップで購入しました.丈62cm身幅46cmカラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ディオール
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