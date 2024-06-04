KITH　キス　KITH TREATS CIRCULAR TEE　ボックスロゴ

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#総柄#半袖#古着#英字#個性的#ストリート#クルーネック#ブランドロゴ#ロゴデザイン※状態等よくご確認下さい‼︎※オンラインショップで購入しました‼︎●商品名KITHKITHTREATSCIRCULARTEE●サイズMサイズ肩幅:52身幅:52.5着丈:75袖丈:22●カラーマルチカラー●素材コットン:100%●品番KH3371-109●状態A~B(一般的な使用感)●商品メモ✍️個性的な総柄デザインが印象的な人気商品です。定番のボックスロゴも存在感があります。そのままの着用・上着を羽織るなどオススメです^^