LOUIS VUITTON 財布

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購入先 近鉄阿倍野 ルイヴィトン試用期間 １ヶ月程度です多少傷や汚れありますが大きく目立つようなところはないです汚れが気になる場合はリペア等専門のところで洗浄してもらうと綺麗になると思います！中古品ご理解の程宜しくお願いします。なお、写真追加等可能です！クレーマー返金求める方はご遠慮下さい。値下げコメントください