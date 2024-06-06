ジュラシックパーク vintage 白黒 パネルキャップ アメコミ マーベル

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商品詳細
ジュラシックパークvintage白黒パネルキャップアメコミマーベルjurassicparkユニバーサルスタジオuniversalstudiomarvelディズニーdisneyneweraニューエラムービー映画物ヴィンテージキャップ詳細不明ですが、型崩れもなく状態も良好かと。主観ですが成人男性が問題無く着用でき、浅めの作りです。※古着商品に不慣れな神経質な方のご購入はお控えください。カラー···ホワイト形···ベースボール
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