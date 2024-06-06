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- 【未使用に近い】WTAPS College T
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商品詳細
WTAPS231ATDT-CSM13DESIGN01/SS/CTPL.COLLEGEコットンと、再生ペットボトルを使用したポリエステル混紡のT/CジャージーポケットTシャツ。フロントにカレッジロゴをプリント。COLOR:BLACKSIZE:LargeX03FABRIC:COTTON50%,POLYESTER50%一度だけ水洗いをし未着用です紙タグ付属柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬スタイリスト私物クルーennoyエンノイ2221fwawssairjordan1514wtapsダブルタップスairmax95m991m992v2v1sppatta別注 ジュンヤ junyacdgナナミカ nanamicaデニム トラビス ジョーダン adidasstussysnkrsunion010203wtapsダブルタップス ヴァンズ バンズ scoutスカウト スヌーピー チャーリーブラウンスラッシャー スケートボード ジャングル junglema-1n2bm54m65ジャケット コート wind\u0026theseashortsdenimデニムスウェット corduroypantsstretchtwillwidenikesbskateboardingconversect70コンバース アディクトnewyorkNハリウッド エヌハリウッド NHollywoodショックス ボックス 赤 黄色フィールドパンツ マウンテンパーカーpatagoniaパタゴニア コルテッツロンハーマンrhcパープルレーベル purplelabeltnfスタンダード standardkbleaguevans
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