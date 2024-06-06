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【未使用に近い】WTAPS College T
商品番号 V17122470472
商品名

【未使用に近い】WTAPS College T
ブランド名 ダブルタップス
特別価格 税込 5,444 円
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商品詳細

WTAPS231ATDT-CSM13DESIGN01/SS/CTPL.COLLEGEコットンと、再生ペットボトルを使用したポリエステル混紡のT/CジャージーポケットTシャツ。フロントにカレッジロゴをプリント。COLOR:BLACKSIZE:LargeX03FABRIC:COTTON50%,POLYESTER50%一度だけ水洗いをし未着用です紙タグ付属柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬スタイリスト私物クルーennoyエンノイ2221fwawssairjordan1514wtapsダブルタップスairmax95m991m992v2v1sppatta別注　ジュンヤ　junyacdgナナミカ　nanamicaデニム　トラビス　ジョーダン　adidasstussysnkrsunion010203wtapsダブルタップス　ヴァンズ　バンズ　scoutスカウト　スヌーピー　チャーリーブラウンスラッシャー　スケートボード　ジャングル　junglema-1n2bm54m65ジャケット　コート　wind\u0026theseashortsdenimデニムスウェット　corduroypantsstretchtwillwidenikesbskateboardingconversect70コンバース　アディクトnewyorkNハリウッド　エヌハリウッド　NHollywoodショックス　ボックス　赤　黄色フィールドパンツ　マウンテンパーカーpatagoniaパタゴニア　コルテッツロンハーマンrhcパープルレーベル　purplelabeltnfスタンダード　standardkbleaguevans
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