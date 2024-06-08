【専用商品】美品 ベルグレイヴ 3CC トライフォールド ウォレット 財布

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yuki1203様専用の商品です--------------------------------------・ブランド：dunhill ダンヒル・アイテム：ベルグレイヴ3CCトライフォールドウォレット3つ折り財布・モデル：DU20F2450AR001・カラー：ブラック・素材：レザー・付属品：ギャランティカード、箱ビンテージスタイルに着想を得たビジネスアクセサリーを現代的に解釈した、べルグレイヴコレクション。素材は柔らかいスモールグレインレザーです。カットされたエッジのディテールがエンジンターンの印刻バックル開閉に施されています。ブラックのトライフォードウォレットは、今シーズンの新しいデザインです。紙幣用のポケット、コインパース、カードスロットがあります。※ブランドサイトより引用●サイズ約9.5×7×2.5cm※少々の誤差はご容赦ください。●状態未使用品です。使用感やダメージはなく良好な状態です。#dunhill #ダンヒル財布形...三つ折りカラー...ブラック柄・デザイン...無地素材...本革