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ニューエラ 59FIFTY レイジ・アゲインスト・ザ・マシーン コラボ キャップ
商品番号 Q61495297861
商品名

ニューエラ 59FIFTY レイジ・アゲインスト・ザ・マシーン コラボ キャップ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 8,820 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NEWERArageagainstthemachine59フィフティ本体・つば部分:毛100%つば裏部分:綿100%73/8(58.7cm)限定正規品希少レアお宝新品タグ付き1990年にカリフォルニア州ロサンゼルで結成されたロックバンド「レイジアゲインストザマシーン」とのコラボレーションモデル。前面にジャケットのデザインを配置し、後面にバンドロゴを配置しています。バトル・オブ・ロサンゼルス（TheBattleOfLosAngeles）はアメリカのロックバンド、レイジ・アゲインスト・ザ・マシーンの第3作アルバム。オリジナル・アルバムとしては同バンドの最後の作品となる。タイトルが示すように、ロス暴動についてのアルバムである。1920年アメリカのニューヨーク州バッファローで設立されたMLBキャップのメーカーとしてあまりに有名な世界的帽子ブランド。海外セレブやアーティストにも愛用されストリートファッションに欠かせないアイテムとして不動の地位を確立しています。バトルオブロサンゼルス
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