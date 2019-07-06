良品ラルフローレン★メンズ 34 メッシュレザーベルト 85cm 牛革本革 濃茶

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#max0991の取扱い商品一覧はこちら#max0991の雑貨小物はこちらプロのファショニスタが認めたベルトコレクション。「RALPHLAUREN：ラルフ・ローレン」のメンズベルトをご案内。シンプルなカラーリングのメッシュボディは、しなやかで非常に着用しやすい圧倒的な素材感。過剰な塗装や仕上げ剤が使用されていないのでナチュラルな風合いが最高かつとても上品。やや太目の4cm幅は、すべてのジーンズで着用OK。メンズ・レディースともに幅広いコーディネートに対応します。使用に伴う色抜け感がみられるものの目立つダメージやキズなど無いキレイなコンディション。詳細は以下をご確認下さい。【全体詳細】表示サイズ：34/85サイズ詳細：全長：108cm横幅：4cm ※実質フリーサイズ色：黒に近いダークブラウン素材：上質レザー 金具＝ブラスメタル【ダメージ状態詳細】表面素材：キズや汚れなどなく良好角やヘリ・ベルト穴付近：若干の色抜け感あり型崩れ：なし色変わり：特になし金具部材：美品状態：ダメージない良品コンディション美品度：8点 (新品を10点満点とした自己基準)【その他備考】付属品：特になし品番：2113152-001生産国：中国ちなみに実寸サイズは個人採寸につき多少の誤差はご容赦下さい。個人保管品であり、程度は画像をご確認頂き上記状態をご了承の上でお求め下さい。プロの目利きでブランドアイテムが売買される『横浜ブランドオークション』にて購入した後にプロが鑑定した100％本物保証のお品物です。修理やアフターフォローのご相談などは正規店で受けられますので、ご安心ください。詳しくは当方のプロフィールをご覧下さい。#RALPHLAUREN#ラルフローレン素材...本革カラー...ブラウン