カルティエCartier メンズベルト

素材···本革（リバーシブル）まだまだ使えますが、使用しなくなったのでお譲り致します。小田急新宿本店のブティックで数年前に購入致しました。付属品はありません。本革部分は98cm真ん中穴までは82.5cmになります。中古品になりますのでよろしくお願い致します。



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