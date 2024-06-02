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カルティエCartier メンズベルト
商品番号 V74266889992
商品名

カルティエCartier メンズベルト
ブランド名 カルティエ
特別価格 税込 5,376 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···本革（リバーシブル）まだまだ使えますが、使用しなくなったのでお譲り致します。小田急新宿本店のブティックで数年前に購入致しました。付属品はありません。本革部分は98cm真ん中穴までは82.5cmになります。中古品になりますのでよろしくお願い致します。
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