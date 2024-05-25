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ゴダン カイマンクロコ ラウンドファスナー ジャバラ 長財布（未使用）
商品番号 P87218461586
商品名

ゴダン カイマンクロコ ラウンドファスナー ジャバラ 長財布（未使用）
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 9,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

現在同ゴダン製パイソンの長財布を使っており、次に使うために購入したのですが、大変しっかりした財布で、10年使っても内面の全く痛まず、まだまだ使えるため、一旦出品することにしました。外側：カイマン種クロコワニ革（マットニコチン）内側：ビックスキン（ナチュラルレザーカラー）小銭入れ×1（ファスナー式）、札入れ×4（マチ付）ポケット×2、カード入×8定価　128,000円カイマンクロコの魅力は何と言ってもその質感と堅牢さではないだろうか。牛革一筋でやってきたユーザーもプレゼント等のちょっとしたきっかけでクロコの虜になってしまう。といったケースも少なくは無い。しかしそれは良いマテリアルである事が必須の条件となってくる。GODANEのクロコマテリアルは微妙な光沢が入った限定色マットニコチンカラーで仕上がっていて、使い込む程に艶が全体に広がていく。いわゆるグッドエイジングが可能なマテリアルを使用している。ヘッド部分（ワニの後頭部）は使用していない為、あえてフラットでシンプルなクロコギアに仕上げている。ボディーへのフィット感は抜群だ。ボディーからの背面部分を使う為カップリング部分（継ぎ目）がある。インサイドは厳選されたピックスキンを使用し高級感を出している。仕様は使いやすく人気の高いジャバラで、４箇所全てに札が入るサイズとなっている。ある意味ユーザーの好みで使い方は自由に設定できる。また、ラウンドファスナーでありながら実にスムーズに開閉できるのもありがたい。カイマンクロコは本物のカイマン種のクロコを使用しているので型押しと違い「斑（模様）」の出方に若干の個体差がございます。画像の商品は平均的な斑の大きさです。お届けする商品はボディーからテール部分を使用したクロコですが、細かく見れば斑（柄）の出かたに若干異の個体差がございます。ボディーからの背面部分を使う為カップリング部分（継ぎ目）がある。内側に使用されている皮革は風合いや質感を重視しているため表面に防汚加工等は施されていません。その為、生前の傷や加工時に多少の傷や汚れが着いていることがございます。使っていくほどに同化されてしまう程度ですが、あらかじめご理解とご了承の上ご入札をお願いいたします。ご活用いただければ幸いです。
http://narcologia.ru/goods/perpetual816446.html
http://narcologia.ru/goods/plaque97907.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic182212.html

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