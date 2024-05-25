現在同ゴダン製パイソンの長財布を使っており、次に使うために購入したのですが、大変しっかりした財布で、10年使っても内面の全く痛まず、まだまだ使えるため、一旦出品することにしました。外側：カイマン種クロコワニ革（マットニコチン）内側：ビックスキン（ナチュラルレザーカラー）小銭入れ×1（ファスナー式）、札入れ×4（マチ付）ポケット×2、カード入×8定価 128,000円カイマンクロコの魅力は何と言ってもその質感と堅牢さではないだろうか。牛革一筋でやってきたユーザーもプレゼント等のちょっとしたきっかけでクロコの虜になってしまう。といったケースも少なくは無い。しかしそれは良いマテリアルである事が必須の条件となってくる。GODANEのクロコマテリアルは微妙な光沢が入った限定色マットニコチンカラーで仕上がっていて、使い込む程に艶が全体に広がていく。いわゆるグッドエイジングが可能なマテリアルを使用している。ヘッド部分（ワニの後頭部）は使用していない為、あえてフラットでシンプルなクロコギアに仕上げている。ボディーへのフィット感は抜群だ。ボディーからの背面部分を使う為カップリング部分（継ぎ目）がある。インサイドは厳選されたピックスキンを使用し高級感を出している。仕様は使いやすく人気の高いジャバラで、４箇所全てに札が入るサイズとなっている。ある意味ユーザーの好みで使い方は自由に設定できる。また、ラウンドファスナーでありながら実にスムーズに開閉できるのもありがたい。カイマンクロコは本物のカイマン種のクロコを使用しているので型押しと違い「斑（模様）」の出方に若干の個体差がございます。画像の商品は平均的な斑の大きさです。お届けする商品はボディーからテール部分を使用したクロコですが、細かく見れば斑（柄）の出かたに若干異の個体差がございます。ボディーからの背面部分を使う為カップリング部分（継ぎ目）がある。内側に使用されている皮革は風合いや質感を重視しているため表面に防汚加工等は施されていません。その為、生前の傷や加工時に多少の傷や汚れが着いていることがございます。使っていくほどに同化されてしまう程度ですが、あらかじめご理解とご了承の上ご入札をお願いいたします。ご活用いただければ幸いです。



長財布 メンズ GODANE ゴダン 本革 ワニ革 カイマンクロコ ラウンドファスナー ジャバラタイプ クロコ 財布【送料無料】spcw8005cpBK 母｜au PAY マーケット



ゴダン カイマンクロコ ラウンドファスナー ジャバラ 長財布（未使用 ...



カイマンクロコ ラウンドファスナー ジャバラ 長財布 人気のマット ...



送料込 ゴダン 財布 長財布 GODANE ラウンドファスナー カイマン ...



長財布 メンズ GODANE ゴダン 本革 ワニ革 カイマンクロコ ラウンドファスナー ジャバラタイプ クロコ 財布【送料無料】spcw8005cpBK 母｜au PAY マーケット



送料込 ゴダン 財布 長財布 GODANE ラウンドファスナー カイマン ...



送料込 ゴダン 財布 GODANE ラウンドファスナー カイマンクロコダイル ...



送料込 ゴダン 財布 GODANE ラウンドファスナー カイマンクロコダイル長財布 Ｗ ダブルファスナー 財布 テールレザー spcw8056cp Darkgreen プレゼント ダークグリーン インサイドグリーン 深緑 ワニ革財布 メンズ長財布 ウォレット



Amazon | [ゴダン] 正規販売代理店 最安値に挑戦 シングルラウンド ...



送料込 ゴダン 財布 長財布 GODANE ラウンドファスナー カイマン クロコダイル テールレザーspcw8036cpDGR 春財布 深緑 ダークグリーン インサイドグリーン プレゼント ギフト 贈り物 ワニ革財布 ウォレット



ゴダン コブ付 カイマンワニ皮 蛇腹ラウンドジッパー 長財布 8005BKの ...



ゴダン コブ付 カイマンワニ皮 蛇腹ラウンドジッパー 長財布 8005BKの ...



長財布 メンズ GODANE ゴダン 本革 ワニ革 カイマンクロコ ラウンドファスナー ジャバラタイプ クロコ 財布【送料無料】spcw8005cpBK 母｜au PAY マーケット



Amazon.co.jp: お財布 メンズ クロコダイル革ラウンド長財布【ブランド ...



送料込 ゴダン 財布 GODANE ラウンドファスナー カイマンクロコダイル長財布 Ｗ ダブルファスナー 財布 テールレザー spcw8056cp Darkgreen プレゼント ダークグリーン インサイドグリーン 深緑 ワニ革財布 メンズ長財布 ウォレット