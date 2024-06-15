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新品 ポールスミス 三つ折り財布 ストライプステッチ PS ミニ財布 ブラック
商品番号 Y27560354804
商品名

新品 ポールスミス 三つ折り財布 ストライプステッチ PS ミニ財布 ブラック
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 4,664 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポールスミス　PaulSmith_____________________________________________□種類□三つ折り財布□色□ブラック□実寸□H10.0×D3.0×W8.0(cm)□素材□牛革□仕様□スナイプボタン開閉内側:小銭入れ×1カードポケット×6□デザイン□3色のブライトカラーステッチがアクセントの「ストライプステッチ」の三つ折り財布。本体はスムースレザーを使用。ステッチカラーは、メンズのアイコニックなストライプである”ブライトストライプ”のキーカラーからピックアップ。インサイドのカラーコントラストとも連動しており、シンプルなデザインの中にポール・スミスらしいツイストを表現しています。□状態□新品、未使用◇商品番号が記載したカードも入っております。　画像ご希望の場合はコメント頂ければ、写真追加致します。_____________________________________________素人検品・自宅保管になります、ご理解いただける方の購入をお願いします。お使いの端末や閲覧環境により、写真と実物の色みが多少異なる場合がございます。フォローして頂ければお値下げ交渉致します。下記のハッシュタグから他の商品もご確認可能です。#mkshop　#mkshop_メンズ革製品ポールスミスPaulSmithメンズ男性社会人紳士ストライプステッチ
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