新品 ポールスミス 三つ折り財布 ストライプステッチ PS ミニ財布 ブラック

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ポールスミス PaulSmith_____________________________________________□種類□三つ折り財布□色□ブラック□実寸□H10.0×D3.0×W8.0(cm)□素材□牛革□仕様□スナイプボタン開閉内側:小銭入れ×1カードポケット×6□デザイン□3色のブライトカラーステッチがアクセントの「ストライプステッチ」の三つ折り財布。本体はスムースレザーを使用。ステッチカラーは、メンズのアイコニックなストライプである”ブライトストライプ”のキーカラーからピックアップ。インサイドのカラーコントラストとも連動しており、シンプルなデザインの中にポール・スミスらしいツイストを表現しています。□状態□新品、未使用◇商品番号が記載したカードも入っております。 画像ご希望の場合はコメント頂ければ、写真追加致します。_____________________________________________素人検品・自宅保管になります、ご理解いただける方の購入をお願いします。お使いの端末や閲覧環境により、写真と実物の色みが多少異なる場合がございます。フォローして頂ければお値下げ交渉致します。下記のハッシュタグから他の商品もご確認可能です。#mkshop #mkshop_メンズ革製品ポールスミスPaulSmithメンズ男性社会人紳士ストライプステッチ