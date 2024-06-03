新品未使用☆ダンヒル 正規品　二つ折り財布

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☆新品未使用☆ダンヒルの二つ折り財布になります。・BOX・ケアカード・紙袋海外のお土産で購入しましたが使用しないのでお譲り致します(*^^*)正規店の本物で間違えございません。撮影の際に開封したので細かい傷などもありませんが神経質な方や少しでもお気になさる方はご遠慮下さい。丁寧に梱包します♡どうぞ宜しくお願い致しますm(__)m財布形···二つ折りカラー···ブラック素材···本革