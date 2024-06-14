ポロラルフローレン　紳士ハンカチ　５枚セット

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商品詳細
ポロラルフローレン メンズ綿麻ハンカチ ５枚セット麻:55%綿:45%日本製麻が入っているので生地にハリがあり、乾きが早いです。新品未使用ですが、自宅保管となります。ご理解いただけます方よろしくお願いします。
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