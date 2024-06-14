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ポロラルフローレン　紳士ハンカチ　５枚セット
商品番号 T69311243472
商品名

ポロラルフローレン　紳士ハンカチ　５枚セット
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポロラルフローレン　メンズ綿麻ハンカチ　５枚セット麻:55%綿:45%日本製麻が入っているので生地にハリがあり、乾きが早いです。新品未使用ですが、自宅保管となります。ご理解いただけます方よろしくお願いします。
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