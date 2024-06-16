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パイソン　財布 2つ折り　ニシキヘビ　メンズ　日本製
商品番号 L49766675740
商品名

パイソン　財布 2つ折り　ニシキヘビ　メンズ　日本製
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 3,546 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パイソン財布ヘビ革★人気の素材を使用したパイソン財布で★表側：パイソン本皮、内側：牛革★サイズ：10.5ｃｍ×9ｃｍ★札入れ、カード：２、小銭入れ、ポケット：２★送料無料
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