THE NORTH FACE ノーステックウェービングベルト 新品未使用

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返品\u0026値下げ交渉はお断りしております。値下げコメントはスルーさせていただきます。複数商品をご購入の方は値下げさせていただきます。THENORTHFACEノースフェイスNORTHTECHWeavingBeltノーステックウェービングベルトストレッチ性のあるウェービングテープを使用し、腰周りにしなやかにフィットするベルト。バックルは、簡単に操作しやすいフック式。高強度ゴムのハイパロンに刻印したTHENORTHFACEのネームタグなど、アウトドアのテクニカルな素材がアクセントになっています。【Fabric】StretchWeavingBelt（ポリプロピレン／天然ゴム）【原産国】日本【Function】 全長：110cmベルト可動域：〜100cm程度ウエストベルト腰ベルトメンズフリーサイズカラーブラック新品未使用です。目立った汚れなどはないと思いますが、見落としがある場合がございます。ご理解の上、ご購入下さい。神経質な方はご購入をご遠慮下さい。BEAMSURBANRESEARCHBEAUTY\u0026YOUTHビューティ\u0026ユースEDITIONTOMORROWLANDRonHermanRHCロンハーマンNIKELABNIKEACGお好きな方