限定特価！完売品のためお急ぎください！定価¥53,900★AMIParisのAMIDECOEURクロコダイルパターンレザーウォレットです！★人気芸能人やインフルエンサーも多数愛用している人気商品☆★さりげないワンポイントとクロコダイル柄がおしゃれ！★自分へのご褒美に、大切な方へのプレゼントにいかがでしょうか♪【商品説明】AmideCoeurクロコダイルパターンレザーウォレットは、高品質な素材と独創的なデザインが融合しました。このウォレットには、カードや紙幣、小銭など、あらゆる財布に必要なものを整理して収納できるようになっています。コンパクトながらも、必要なものをすべて手軽に持ち運ぶことができます。「AmideCoeur」ロゴが、ブランドのアイデンティティを象徴しています。このウォレットは、独自のデザインが際立ち、どんなスタイルにもマッチするのが魅力です。ビジネスシーンや日常生活で活躍し、洗練されたスタイルを演出することができます。また、AmideCoeurクロコダイルパターンレザーウォレットは、贈り物としても最適です。大切な人へのプレゼントとして選ぶのはもちろん、自分へのご褒美としてもおすすめです。高品質なレザーが、長く愛用できること間違いありません。素敵なウォレットで、より華やかなライフスタイルをお楽しみください。・カラー：ブラック・素材：レザー・「AmideCoeur」ロゴ・シルバートーンの金具・カードスロット・コインポーチ・高さ10cm、幅12cm※画像は環境により実際の商品と色味が若干異なる場合がございます。カラー···ブラック財布形···二つ折り素材···本革



AMI Paris】AmideCoeur クロコダイルパターンレザーウォレット-



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【新品未使用】【正規品】AMI Paris レザーウォレット-



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クロコダイルインハンドロングウォレット[FK1301IN]



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