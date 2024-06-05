三弦　鼈甲　バチ　ケース付き

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商品詳細
三弦用の鼈甲のバチです。状態はとても良いです。大きさ開き→128mm丈 →227mm丈尻 →28Ｘ28mm
http://narcologia.ru/goods/forthcoming273292.html
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