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J04174 美品 23AW RIPVANWINKLE スヌード
商品番号 A60409642076
商品名

J04174 美品 23AW RIPVANWINKLE スヌード
ブランド名 リップヴァンウィンクル
特別価格 税込 4,935 円
在庫状況 あり

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商品詳細

美品23AWRIPVANWINKLEスヌードミックスグレーニットリップヴァンウインクルメンズ5C2/J04174/HCTB12/色：ミックスグレーサイズ表記：FREE幅：約21cm袖丈：約60cm（平置きで30cm×2）素材：コットン63%ナイロン28%ウール9%生産国：-コメント：ミックスカラーの1品です。状態説明：使用感少なめの美品です。サンプル品につき内タグはございません。元から毛羽立ち感です。
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