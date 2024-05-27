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enya Nova U Pro EQ ウクレレ テナー エレキウクレレ
商品番号 I37580945743
商品名

enya Nova U Pro EQ ウクレレ テナー エレキウクレレ
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 7,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます♪使用回数は少ないです。ほぼ新品です。付属品全て揃っております。エレキウクレレ始めてみませんか？ご必要な方、ぜひご検討よろしくお願い致します。お値下げ不可です。
http://narcologia.ru/goods/reflector808964.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis853444.html
http://narcologia.ru/goods/seamless264829.html
Enya Nova U Pro EQ ウクレレテナーサイズ・カーボン一体成型エレキウクレレキット、AcousticPlusピックアップ付き、付属品：ウクレレケース、ストラップ、カポ、フロロカーボン替え弦（ホワイトWhite）
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