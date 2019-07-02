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エルメス　バスティア　コインケース
商品番号 D70540570042
商品名

エルメス　バスティア　コインケース
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 8,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

とても綺麗で上品なネイビーです。バイカラーになっています。青が好きな方は気に入っていただけると思います！2021年冬に購入し、数回だけ使用しています。ボタンの跡もまだほぼついていないです。申し訳ございませんが、箱は捨ててしまいました、、色：ネイビー大きさ：約W83*H81mm重さ：21g簡易包装にて発送予定自宅保管ですので神経質な方のご購入はご遠慮ください＋アルモニアベルツ柔軟剤3本セット
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