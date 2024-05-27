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ポーター　財布
商品番号 E24706240584
商品名

ポーター　財布
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポーターの二つ折り財布です。頂き物ですが使用しないので出品します。シリーズ名とか詳しくないので答えられません。新品未使用ですが開封や触っていますので未使用に近いとさせていただきました。
http://narcologia.ru/goods/hesitantly939184.html
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