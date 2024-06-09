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ポケモンカード151 トリプレットビート ブイスターユニバース
商品番号 N68214511750
商品名

ポケモンカード151 トリプレットビート ブイスターユニバース
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 2,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···RRまとめ売りになります。ピカチュウar、カビゴンマスターボール、フシギバナsr、その他ar、rrなどあります。ボックスは空箱、空パックになりますがコレクション用としてお使いいただけます。はこの状態やカードの状態は美品です。即購入⭕️値段交渉⭕️#ポケカ151#シュリンク#トリプレットビート#ブイスターユニバース#vstarユニバース#白熱のアルカナ#バイオレット#ピカチュウar#エリカ#カビゴンマスターボール#マスターボール
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