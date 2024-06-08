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【素材】コットン100％【カラー】ブラック【サイズ表記】:M着丈:約69cm身幅:約51cm肩幅:約41cm袖丈:約21cm※素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。即購入OKです。素人自宅保管ですのであくまで中古品であることをご理解頂ける方のみご購入を宜しくお願いしますカラー···ブラック袖丈···半袖季節感···夏