沖縄 三線（人工皮）◆初心者向けセット◆背負えるソフトケース付♪

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※専用ページはおつくりしておりません。どなたでもご購入頂ける事を基本に考えております●仕事の関係で入手しました●目立つキズもなく、全体的にはきれいだと思います●セット内容は写真をご覧下さい ・三線（人工皮） ・ソフトケース（黒） ・バチ ・予備弦 ・ウマ ・チューナー(電池交換済)●ソフトケースは、幾分汚れがありますが、気になるものではないと思います●ソフトケースの上からビニール袋に入れて発送します●お使いのディスプレイにより現物と色合い発色が違って見える場合があります※配送方法は、梱包後のサイズとお届け地域により異なります。匿名配送にはなりません※仕事の都合で、毎月・木曜日は発送出来ません。ご了解の上、ご購入下さい※仕事でコメントが遅れる事があります。ご容赦下さい。種類...その他