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新品！匿名発送☆箱入 プレゼントにも♪ マイケルコース コインポケット付
商品番号 Q90889421548
商品名

新品！匿名発送☆箱入 プレゼントにも♪ マイケルコース コインポケット付
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 4,615 円
在庫状況 あり

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商品詳細

質の良い牛側と、マイケルコースのロゴのアイコンを組み合わせた、素敵なお財布です。箱入りなのでプレゼントにもぴったりです。コインケース付きなので、一つでメインのお財布としてお使いいただけます。スマートなルックスでデイリーに活躍するHUDSONビルフォールドウィズコインポケットを上品なトライカラーにアップデート。上質な牛革の風合いとMKロゴプリントのミックスでスタイリッシュな印象に。キャッシュや使用頻度の高いカード用のスペースと小銭を入れるコインポケットを備え、手にも馴染みやすい二つ折り仕様です。MICHAELKORSHUDSONビルフォールドウィズコインポケット-MKシグネチャー定価¥24,200(税込)商品仕様素材:牛革サイズ:高さ:9cm幅:11cmマチ:2cm財布形...二つ折り
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