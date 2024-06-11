アストンマーティン F1 2023 フェルナンド・アロンソ キャップ　新品未使用

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商品詳細
商品説明】アストンマーティンアラムココグ二ザントF1チームフェルナンド・アロンソドライバーキャップグリーン2023年版アストンマーティンF1 公式ライセンスグッズ。2023年今シーズン好調なスタートを切ったフェルナンド・アロンソのドライバーズキャップ（レプリカ）です。・フロントにはASTONMARTINのイエローロゴとFORMULAONETEAMのプリント・バイザーにはALONSOのロゴマークとカーナンバー14のプリント・左サイドにCognizant、右サイドにaramcoのスポンサーのプリント・バックには今シーズンからのスポンサーBOSSのプリント・アジャスター付きガンメタルのエッチングバックル・素材:ポリエステル100%★写真1～9は、同一製品の写真（以前出品の際に撮影）写真10が現品（私見で検品しましたが気になる箇所はありません）⭐出品中のアストンマーティングッズとご一緒に是非‼️（#アストンマーティンbyきゃつぷのハッシュタグのリンクよりご覧ください）⭐️F1関連、他も出品しています❗️ご希望の方は#F1関連byきゃつぷのハッシュタグのリンクよりご購入のご検討お願いいたします。⭐️複数商品の同時同梱購入は2つの商品合計から送料おまとめ分（200円～700円）お値引きします❗️（値引き額はコメント時に回答します。）ご希望の場合は、”2つの商品”それぞれに、同梱購入希望とコメントください。【商品状態】タグ付き新品未使用品【サイズ】サイズ:大人フリー（ストラップで調整可能）【発送方法】らくらくメルカリ便（形崩れしないよう段ボール箱宅配60サイズに入れて送付）#アストンマーティン#アストンマーティン・レーシングアストンマーティン・レーシング#アストンマーチンアストンマーチン#フェルナンド・アロンソ#鈴鹿鈴鹿#日本グランプリ 日本グランプリ#日本GP日本GP#F1#F1速報 F1速報#レーシングキャップレーシングキャップ
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