nautica セットアップ Tシャツ スウェット



Ryo｜NAUTICAのスウェットを使ったコーディネート - WEAR



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nauticaのセットアップです。Tシャツ、パンツの2点セット。ズボンにシミがあります。Tシャツは気にならないくらいのシミみたいなものがあります。個人的な見解ですのでご了承ください。サイズTシャツXLパンツL商品説明NAUTICA/ノーティカPigmentDyed“TOOHEAVY”GymPants¥8,910税込肉厚な天竺素材を使用したリラックスフィットのロングパンツ。ガッシリとした厚みとガサッとした風合いが味わえるアメリカ製カットソーを再現するべく、オープンエンド糸を織り上げ、スウェット級の重量感を誇る、12オンスの生地をゼロから開発。縫製後にピグメント染めを施し、エイジング感のある顔立ちに仕上げた。ヒップからワタリにかけてボリュームを出し、裾に向かってやや強めにテーパードを利かせたバギーシルエット。ポケットから下は内股部分のみを縫い合わせるインシーム仕様にすることで、肌ストレスが少なく、膨らみのあるフォルムを作り出している。ウエストはドローコードでアジャストするベルトレス仕様。左膝にNAIJELGRAPH描き下ろしのロゴ刺繍、そして2022SSタグをレイアウト。今期の新色としてグリーンとバーガンディが新たにラインナップ。ヘビーウェイトな素材を使ったアイテムを揃えた“TOOHEAVY”シリーズからのリリース。【NAUTICA/ノーティカ】2020年、ファッションディレクター／スタイリストの長谷川昭雄氏のディレクションのもとリスタート。チノパンやBDシャツなど、常時取り扱うスタンダードアイテムを筆頭に、プレッピーに軸足を置いたデイリーウェアを提案する。2021AWでは、ブックレーベル〈STACKS〉のサポートにより、グラフィティライターのJOTA氏のアートワークを盛り込んだカプセルコレクションを発表。袖丈···半袖季節感···春、夏、秋、冬柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···グレー