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ルイヴィトン　ダミエ　小銭入
商品番号 U51758153944
商品名

ルイヴィトン　ダミエ　小銭入
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 12,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

10年前に、大阪高島屋で購入しました。ほぼ使っておらず、気になさらない方、よろしくお願いします。お値下げ不可です。　手提げ袋ありましたので、写真アップしてます。
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