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クリケット　ペイズリー柄
商品番号 C80418471928
商品名

クリケット　ペイズリー柄
ブランド名 クリケット
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

色味は赤というより、エンジ色です。箱を開けて、保管してあっただけで、新品未使用です。自宅にて保管してありました。ペイズリー柄です。ご検討のほどよろしくお願い致します。柄・デザイン···その他カラー···レッド
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