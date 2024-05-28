クリケット　ペイズリー柄

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色味は赤というより、エンジ色です。箱を開けて、保管してあっただけで、新品未使用です。自宅にて保管してありました。ペイズリー柄です。ご検討のほどよろしくお願い致します。柄・デザイン···その他カラー···レッド