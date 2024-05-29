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【美品】ポールスミス　水玉　ネクタイ　イエロー　オレンジ　裏地派手柄
商品番号 E74224649475
商品名

【美品】ポールスミス　水玉　ネクタイ　イエロー　オレンジ　裏地派手柄
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご観覧いただきありがとうございます！特別な割引や、他にも数多くのネクタイの出品がございますので初めての方はぜひプロフィールをご覧下さい！【PaulSmithネクタイ】の出品です明るめの配色の水玉で明るい印象を与えてくれるネクタイです！結婚式のネクタイなどにもピッタリだと思います！【size】剣先幅：9.7cm長さ：146cm【カラー】イエロー　オレンジ　パープル【素材】シルク：100%【生産国】イングランド【condition】美品　目立った傷や汚れなどなく綺麗な状態です！※まとめて割は購入前に申請お願いします。↓の青い文字を押していただくと他の商品がご覧になれます！#他のネクタイはこちらから！
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