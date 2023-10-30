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- オリックス・バファローズ 阿部翔太 初勝利記念Tシャツ サイン入り
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商品詳細
ジャンル（スポーツ選手）···野球引っ越しのため、コレクションの整理をしているので出品いたします。サインをいただいたあとは飾っていました。未使用品ですが1年ほど飾っていたので気になる方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/passionate409913.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion703978.html
http://narcologia.ru/goods/Persia517888.html
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