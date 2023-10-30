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オリックス・バファローズ 阿部翔太 初勝利記念Tシャツ サイン入り
商品番号 A20386745057
商品名

オリックス・バファローズ 阿部翔太 初勝利記念Tシャツ サイン入り
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャンル（スポーツ選手）···野球引っ越しのため、コレクションの整理をしているので出品いたします。サインをいただいたあとは飾っていました。未使用品ですが1年ほど飾っていたので気になる方はご遠慮ください。
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http://narcologia.ru/goods/Persia517888.html
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