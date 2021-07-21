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ロエベ　新品　Tシャツ 白　ホワイト
商品番号 D51453566861
商品名

ロエベ　新品　Tシャツ 白　ホワイト
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 4,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用着ないので売りに出します。早い物勝ちなのでコメント中でも購入した人優先でお譲りします！【サイズ表記】白サイズ　M身幅:55cm肩幅:53cm着丈:72cm状態：写真すべて実物になります新品未使用。検品の為だけに開封済み。並行輸入品を取り扱うセレクトショップにて購入致しました。国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください。神経質な方もご遠慮ください、ご理解の上ご購入を宜しくお願い致します。素人の自宅保管ですので細かな事を気になさる方はご遠慮下さいね。即購入OK！よろしくお願いします！
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