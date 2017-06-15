ヴェルサーチ VERSUS ヴェルサス ベルト

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ヴェルサスVERSUSヴェルサーチのレザーベルト●サイズ表記は3880サイズ調整は業者に相談しないと難しい横幅約3.5センチ全長約95センチ金具含む最短穴約75センチ金具含む最長穴約84センチ金具含む素材...本革カラー...ベージュ