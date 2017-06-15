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ヴェルサーチ VERSUS ヴェルサス ベルト
商品番号 I54212103822
商品名

ヴェルサーチ VERSUS ヴェルサス ベルト
ブランド名 ヴェルサーチェ(ヴェルサーチ)
特別価格 税込 2,109 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴェルサスVERSUSヴェルサーチのレザーベルト●サイズ表記は3880サイズ調整は業者に相談しないと難しい横幅約3.5センチ全長約95センチ金具含む最短穴約75センチ金具含む最長穴約84センチ金具含む素材...本革カラー...ベージュ
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