ヴィヴィアン　マフラー　チャコールグレー

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商品詳細
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···チャコールグレー素材···ウールヴィヴィアン マフラーです汚れはございませんが、素材特有の毛羽立ち有りです写真にてご確認下さい#ヴィヴィアン#マフラー#グレー
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