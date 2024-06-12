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Big Twin ビッグツイン　本革　長財布
商品番号 B21613534601
商品名

Big Twin ビッグツイン　本革　長財布
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 20,936 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...キャメル、タン柄・デザイン...無地財布形...長財布素材...本革サイズ:19cmx10cmx2cm90年代のビンテージなります。革もいい味をだしております。1年ほど使用し丁寧に自宅保管しておりました。革が分厚く上等で、今でも充分ご使用いただけます。コインも含め金属部分の傷、サビはありません。ウォレットチェーンをもう1本おつけいたします。写真8枚目のものになります。
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