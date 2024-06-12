マルタンマルジェラ/ レザー 革 ベルト 10 茶 ブラウン イタリア製

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商品詳細
MartinMargielaマルタンマルジェラ全長約99.7cm(金具含む)幅約3.7cmやや使用感がありますが問題なく使用できます。写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。2
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