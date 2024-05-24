【PORTER】　新品未使用　ポーター 三つ折り財布　カーキ　CAPSULE

【PORTER】 新品未使用 ポーター三つ折り財布 カーキ CAPSULEキーホルダーありメッシュポーチ付き取り扱い説明書あり●品番555-06439横13.5×縦9.5×マチ2cm表:ナイロンタフタ（シレー加工 PVC加工 綿ボンディング）裏:210Dナイロンツイル（ウレタンコーティング）約85g定価 13,200円熱と圧力を加えて光沢を出すシレー加工を施したナイロン生地が新鮮な印象を与える、カラーバリエーション豊富な小物シリーズです。パンツのバックポケットにおさまるサイズで、収納も充実しており使いやすさも抜群です。キーホルダーとメッシュポーチが付属します。吉田かばん店頭購入品です。初期の見落とした小さな傷などご了承いただける方よろしくお願い申し上げます。箱に入れ24時間以内に匿名発送いたします。財布形···三つ折り



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